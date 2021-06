A bolha que nem os ingleses viram

A bolha que estava prevista pelo Governo para os adeptos britânicos que vieram ver a final da Liga dos Campeões rebentou no Porto. A cidade foi invadida e as empresas de turismo beneficiaram de um balão de oxigénio. Com a maior parte da população de risco já vacinada, é tempo de maior abertura do país. As medidas anunciadas por António Costa vão nesse sentido e favorecem a retoma da economia. Mas há que ter cuidado: a saída de Portugal da lista verde britânica é um aviso sério, com graves consequências económicas.