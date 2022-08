Más sinergias na Energia

Esta semana é impossível passar ao lado do tema da Endesa vs Governo, do despacho ministerial e dos eventuais custos do já famoso mecanismo ibérico, que (de uma forma simplista) pode ser resumido ao instrumento jurídico que os Executivos português e espanhol encontraram, em maio passado, para fazer face ao disparo dos preços energéticos devido ao conflito ucraniano e assim limitar o preço do gás natural utilizado na produção de energia elétrica.