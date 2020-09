Marques Mendes: Governo aberto a criar novo apoio social e injeção no Novo Banco através de sindicato bancário

As notas da semana de Marques Mendes no seu comentário habitual na SIC. O comentador fala sobre a pandemia em números, os desafios da pandemia, o Orçamento do Estado, os dinheiros de Bruxelas e a "ameaça" da Embaixada dos EUA.