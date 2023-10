A million dollas question

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hey, folks! My name is uncle Joe and eu vim para os States há muitos anos atrás para fazer fortuna (ou para fugir da miséria do buraco onde nasci). Então tive muita luck, arranjei job como motorista de um dos maiores bancos da Wall Street e foi escutando as conversas dos meus patrões que aprendi tudo o que agora sei. Well, pelo menos ouvi o suficiente para fazer lots of money e, como estou reformado fumando os meus cigars, decidi partilhar os meus insigths. Um homem ...