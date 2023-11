Be greedy when others are fearful*

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Duas forças movem os mercados. A primeira é imaterial, psicológica ou emocional. O medo e a ganância de perder ou ganhar dinheiro, de preferência a maior quantidade no menor tempo, detona o click que faz os investidores apostarem ou retiraram as suas bets da mesa. A segunda é física, económica ou financeira e são as taxas de juro. Quanto mais baixas, menor o preço do dinheiro e mais barato comprar o que quer que seja. Açõ...