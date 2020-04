Olival: o ónus do sucesso económico

O olival emprega 32.000 pessoas a tempo inteiro e executou 675 milhões de euros no âmbito do PDR 2020, sendo que 30% destes projetos são de jovens agricultores, contribuindo-se assim para o rejuvenescimento do setor.

A confirmarem-se as estimativas do INE, o setor do azeite acaba de registar o recorde de produção dos últimos 80 anos com 900.000 toneladas de azeitona, o que equivale a 140.000 toneladas de azeite. De considerar que 95% deste azeite é virgem e virgem extra, sendo precisamente a qualidade, a vantagem comparativa de Portugal quando em concorrência com os seus mais diretos adversários.





Este percurso de sucesso está relacionado com fatores edafo-climáticos e agricultura de precisão que permitem que o Alentejo seja hoje um dos líderes incontestáveis da olivicultura mundial com uma produtividade por hectare que pode ir até às 12 toneladas quando, no ano de 2000, o país tinha produtividades médias de uma tonelada por hectare. O setor está na linha da frente para responder aos desafios de sustentabilidade, nomeadamente ao Green Deal, garantindo maior produção por hectare, através de ganhos de eficiência sem que para tal se tenha que recorrer única e exclusivamente a um aumento da superfície agrícola, daí falar-se em “revolução tecnológica”.