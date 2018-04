Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 16 de abril de 2018 às 23:00

As impressões e as verdades Os motores já estão a aquecer para as legislativas de 2019 e durante este processo poderão até acontecer partidas em falso que penalizem a sofreguidão dos contendores. Assim, embora sendo prematuro tirar conclusões definitivas, já é possível constatar tendências que devem provocar inquietação, tanto em São Bento como no Largo do Rato.