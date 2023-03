BdP Podcast

BdP Podcast: Perceba as novas projeções para a economia portuguesa

O Banco de Portugal acaba de atualizar as suas projeções para a economia nacional, melhorando as perspetivas para a evolução do PIB e da inflação em 2023. As economistas Gabriela Castro e Ana Sequeira vieram ao BdP Podcast explicar o que está por trás das novas previsões.

24 de Março de 2023 às 17:00 9 min.