BdP Podcast

BdP Podcast: Como são registadas as renegociações de crédito na Central de Responsabilidades de Crédito

O Banco de Portugal gere uma base de dados com informação sobre os créditos bancários contraídos por particulares e empresas, designada Central de Responsabilidades de Crédito (CRC). Neste episódio, o BdP Podcast conversa com Homero Gonçalves, diretor-adjunto de Estatística, para perceber o que é a CRC e como são registadas as renegociações de crédito à habitação feitas segundo as regras para ajudar as famílias a lidar com o aumento das taxas de juro.

12:00 8 min.