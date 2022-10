BdP Podcast

BdP Podcast: Conheça o BdP enquanto autoridade estatística

O Banco de Portugal é uma das autoridades estatísticas nacionais. Neste episódio explicamos-lhe como são produzidas, para que servem e como pode consultar as estatísticas elaboradas pelo banco central português. Com este tema lançamos uma nova série do BdP Podcast, dedicada às principais funções do Banco de Portugal.

13 de Outubro de 2022 às 12:00 2 min.

O BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia-a-dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas.



O BdP Podcast está disponível no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Soundcloud e Google Podcasts.