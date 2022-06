Conversas com CEO

João Pedro Oliveira e Costa é o convidado de Conversas com CEO

O presidente-executivo do Banco BPI fala com Helena Garrido sobre a oportunidade que Portugal tem de ser um local atrativo para empresas que queiram encontrar um país seguro, com bom clima, com energia sustentável e com talento.

07:08 34 min.