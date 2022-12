Conversas com CEO

Miguel Silva é o convidado de Conversas com CEO

O administrador de operações do DIA Portugal afirma que já se sentem os efeitos das dificuldades geradas pela inflação. Numa conversa de mais de meia hora revela ainda que as medidas de combate ao desperdício alimentar, as alterações nas embalagens e os compromissos com os fornecedores constituem alguns dos pilares mais importantes da estratégia de Sustentabilidade do grupo.

30 de Novembro de 2022 às 15:23 38 min.