Cascais recolhe 1,5 toneladas de cápsulas de café em projeto colaborativo

A rede de ecocentros de Cascais recolheu 1520 quilos de cápsulas usadas de café em três meses, naquela que é uma iniciativa inédita em Portugal para reciclagem destes resíduos.





O protocolo para a recolha e reciclagem de cápsulas de café, assinado entre a empresa municipal Cascais Ambiente, a Tratolixo e empresas produtoras e comercializadoras de café, foi assinado a 25 de novembro de 2022. Desde esse dia, o novo fluxo para recolha ficou disponível nos oito ecocentros fixo e móveis do concelho para os munícipes colocarem as cápsulas de café usadas para reciclagem, independentemente da marca e dos materiais de que são feitas.





"Construímos este sistema de recolha com base nos equipamentos que já tínhamos no concelho, os ecocentros, que surgiram para desviar de aterro materiais valorizáveis. Otimizámos a recolha com mais um fluxo, sem aumentar os custos da nossa operação", afirma Luís Almeida Capão, presidente da Cascais Ambiente.





O sistema funciona com a colaboração dos munícipes. Na primeira semana da operação, foram depositados 220 quilos de cápsulas e em janeiro a recolha atingiu o pico com a recolha de 700 quilos de cápsulas. Nos três primeiros meses desta operação foram desviadas de aterro mais de 106 mil cápsulas.





"As empresas de café congratulam-se com a adesão dos seus consumidores a este sistema que fomenta a economia circular e esperam que, em conjunto com a Cascais Ambiente e a Tratolixo, consigam um resultado crescente", afirma Cláudia Pimentel, secretária-geral da Associação Industrial e Comercial do Café (AICC).





Depois de colocadas nos ecocentros, as cápsulas seguem até à Tratolixo onde são armazenadas para seguirem depois para um reciclador. As cápsulas de café são ali triadas por material e depois desmanchadas. O alumínio e o plástico serão utilizados em novos produtos enquanto as borras de café vão ser utilizadas como composto orgânico na agricultura.





O projeto inédito em Portugal envolve atualmente 12 marcas de café, sob a égide da AICC, e está aberto a todas as marcas de café com cápsulas que queiram participar.





O objetivo da iniciativa é a reciclagem de cápsulas de café usadas, levando os consumidores a serem parte ativa do movimento em prol do meio ambiente, sustentabilidade e economia circular.