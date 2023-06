Mediterrâneo Ocidental com baixos caudais nos rios mais cedo do que nunca

O Mediterrâneo Ocidental está a sofrer uma seca severa que está a reduzir a humidade do solo e os caudais dos rios mais cedo do que nunca. Uma nova análise elaborada pelo Copernicus - Observatório Mundial da Seca revela a dimensão da escassez de água que afeta a região e como esta situação está a prejudicar as plantas e as culturas durante o seu período crucial de crescimento.





Em muitas zonas do Mediterrâneo Ocidental, a precipitação tem sido persistentemente baixa há mais de um ano. Esta situação, combinada com um final de inverno e uma primavera "excecionalmente secos e quentes", provocou uma seca grave na região, sendo de esperar que as temperaturas aumentem ainda mais no verão, revela o relatório "Seca no Mediterrâneo Ocidental".





Entre maio de 2022 e abril de 2023, as temperaturas no norte de Marrocos, Argélia, sul de Espanha, sul de França e norte de Itália foram até 2,5°C - por vezes 4°C - superiores à média. As ondas de calor intensas e de longa duração contribuíram para estes registos.





As condições no final da primavera de 2023 foram piores do que as de 2022, quando uma seca severa a extrema se desenvolveu na Europa, afetando os recursos hídricos, a agricultura e a produção de energia.





Além disso, os indicadores apontam para baixos caudais fluviais generalizados causados pela falta de precipitação. Espanha está a sofrer de escassez de água, especialmente na Andaluzia, onde os reservatórios de água estão a cerca de 25% da sua capacidade.





A maior parte do Mediterrâneo Ocidental está agora em condições de aviso e de alerta (os dois níveis mais graves), de acordo com o indicador combinado de seca, que integra dados sobre a precipitação, a humidade do solo e as anomalias de stress da vegetação para identificar os riscos de seca. Esta identificação do nível de seca desempenha um papel importante para ajudar a gerir e monitorizar os recursos hídricos a curto e a longo prazo.





A falta de água afetou significativamente a vegetação e as culturas a meio da estação de crescimento, levando a atrasos nas sementeiras e a previsões de baixo rendimento. Foi registado um stress grave da vegetação em toda a Península Ibérica (exceto no norte de Portugal), no norte de África e no centro-sul de França.





As previsões de rendimento no Magrebe agravaram-se ainda mais e estão muito abaixo dos níveis médios. "É provável que as culturas não floresçam em Marrocos, na Argélia e na Tunísia. Na Península Ibérica, as condições de seca intensificaram-se e as previsões de rendimento são muito inferiores aos valores de 2022, com uma redução substancial das superfícies semeadas com culturas de verão", refere o relatório. Em Portugal, a produção de cereais e a pecuária serão os setores mais afetados.





A resposta a estas perspetivas de rendimento em condições de seca depende em parte da gestão sustentável dos solos. Neste verão, a Comissão Europeia irá adotar uma proposta de Lei do Solo destinada a garantir que todos os ecossistemas do solo se encontrem num estado saudável até 2050.