Podesta substitui Kerry como enviado especial dos EUA para o clima

O presidente dos EUA, Joe Biden, escolheu o estratega democrata John Podesta para ser o principal diplomata a representar os EUA nas conversações sobre o clima a nível global, sucedendo a John Kerry, que desempenhou a função nos últimos três anos.





"A nomeação de John Podesta pelo presidente Biden para continuar a liderar os nossos esforços globais em matéria de clima demonstra o empenho inabalável do presidente em enfrentar a crise climática e reflete a sua convicção de que não temos um momento a perder", assinala Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional, em comunicado.





A Administração dos EUA acredita no "profundo conhecimento" de John Podesta sobre "a forma como os países de todo o mundo podem aumentar a ambição climática e, ao mesmo tempo, desbloquear uma nova era de crescimento económico limpo, inclusivo e resiliente".





Para o conselheiro de segurança nacional dos EUA, os esforços e a experiência do novo enviado especial "serão fundamentais à medida que os países de todo o mundo desenvolvem a sua próxima ronda de objetivos de emissões reforçadas, que deverão ser atingidos no início do próximo ano, bem como no trabalho de construção das cadeias globais de fornecimento de energia limpa necessárias para atingir os nossos objetivos climáticos comuns".





A Administração dos EUA deixou também uma nota de agradecimento a John Kerry, sublinhando que "com a sua paixão caraterística, perspicácia diplomática e foco incansável assegurou que os Estados Unidos não só se juntassem a esse esforço, mas mais uma vez o liderassem".





Kerry vai continuar a desempenhar um papel de liderança em matéria de clima nos EUA, incluindo na implementação da Lei de Redução da Inflação, o maior investimento da história para combater as alterações climáticas.





"Fizemos progressos históricos nos últimos três anos e sei que, na sua nova função de conselheiro sénior de Biden para a política internacional em matéria de clima, John Podesta continuará a fazer crescer a dinâmica de Glasgow, Sharm el-Sheikh e Dubai", escreveu Kerry na rede social "X".





John Kerry é um dos principais arquitetos da transformação da visão de Joe Biden para o clima, de que enfrentar a crise climática representa também a maior oportunidade económica do nosso tempo.



"Estes esforços não só colocaram os Estados Unidos numa posição forte para atingir os nossos objetivos climáticos, como também desencadearam um boom de produção limpa que inspirou um ressurgimento nacional e global do investimento em energia limpa e de empregos bem remunerados", destaca o conselheiro de segurança nacional.