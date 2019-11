Clima é “ameaça” para o maior IPO da história

A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Saudi Aramco vai arrancar no dia 17 de novembro e terminar a 4 de dezembro. As datas já são conhecidas, mas a empresa não quis definir qualquer intervalo de preços nem a percentagem de capital que será dispersa em bolsa. <br /><br />O prospecto da operação foi publicado no sábado, tendo sido apresentados os vários riscos da operação, que funcionam como alertas para os investidores que querem participar no IPO. Entre eles está a possibilidade de se viverem novos atos terroristas, como os que assolaram a petrolífera em setembro e que afetaram a produção da empresa. Mas também o clima. Ou melhor, as preocupações ambientais, que podem levar a um menor consumo de petróleo. E, se isso acontecer, o negócio daquela que é a empresa mais lucrativa do mundo pode estar em risco. <br /><br />A Saudi Aramco admite que as preocupações com as alterações climáticas podem provocar uma queda da procura mundial por este tipo de produtos. Além disso, o aumento do foco nas questões climáticas pode também aumentar os litígios contra a Aramco ou subsidiárias. <br /><br />A petrolífera saudita assume ainda que a procura mundial de petróleo vai atingir o seu pico dentro de 20 anos, um cenário que coloca pressão sobre este setor. Entre os riscos assinalados pela Aramco está ainda a eventual interferência do Governo, bem como questões relacionadas com o mercado cambial. <br /><br />A ideia da entrada em bolsa da Saudi Aramco foi conhecida em 2016. Desde então houve vários avanços e recuos na operação. Foi o príncipe saudita, Mohammed bin Salman, quem avançou com esta possibilidade, sendo do conhecimento geral que havia uma meta: uma avaliação de dois biliões de dólares. Mas as últimas notícias apontam para um valor inferior: entre 1,6 e 1,8 biliões de dólares. O reino terá "aberto a mão" dessa meta para que a operação pudesse prosseguir. <br /><br />Já quanto à percentagem de capital que será dispersa, as informações da agências de notícias americanas apontam para valores que oscilam entre 2% e 5%, uma pequena fatia da gigante petrolífera, numa operação que permite a participação de investidores particulares.<div style='background-color: RGBA(0, 158, 226, 0.1); padding: 20px; margin-top: 20px; margin-bottom: 40px; padding-top: 5px;'><div style='text-align: right;'><h6><small>PUB</small></h6></div><div style='margin: 0px;'><h3 style='margin: 0px;'>Conheça mais sobre as soluções de <a href='http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=5169765083&iu=/4196/_xl_728x90_/Clickcommand' target='_blank'>trading online da DeGiro</a>.</h3></div><div style='text-align: right;'><a href='http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=5169046920&iu=/4196/_xl_728x90_/Clickcommand' target='_blank'><img src='http://pubs.xl.pt/c-studio/negocios/trading/logo-deGiro.png' width='120' height='40' alt='DeGiro'></a></div></div>