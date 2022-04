A diplomacia do Vaticano em tempo de guerra

Ao longo da História, os Papas foram exercendo a sua influência política, muitas vezes de forma discreta. Com a abertura do Arquivo Secreto do Vaticano, conhecem-se agora os contornos da atuação da Santa Sé em momentos críticos, como aconteceu durante as duas Grandes Guerras Mundiais. Uma das surpresas é a participação de Pio XII numa conspiração para assassinar Hitler, como conta o historiador José de Carvalho no livro "Pio XII, o Papa Amigo do Portugal de Salazar". Também é conhecido o papel decisivo que João Paulo II teve na queda da União Soviética. E agora, que papel cabe ao Papa Francisco na guerra da Ucrânia? O Sumo Pontífice voltou a condenar a invasão russa e, no passado domingo, pediu uma "trégua de Páscoa".





