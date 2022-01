Anjo e dragão

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Ninguém foi mais mártir do que Félix Dzerjinski, nem mesmo a sofrida Catarina Martins, a quem, sobre o investimento estrangeiro, ouvimos dizer o que o seráfico professor Salazar dissera, humilde e patriota, no princípio da sua longa noite, a saber, que o investimento estrangeiro não é confiável por não ter o bem da nação como seu objectivo. Com este idealismo de palas se cava o nosso atraso e eis que me lembrei do polaco ...