Catarina Requeijo: “Vivemos hoje num mundo mais binário e estereotipado”

“Fiz muitas pesquisas em escolas e percebi que vivemos num mundo muito mais binário e estereotipado do que aquele em que cresci, algo que se nota, por exemplo, em relação aos brinquedos”, diz a atriz Catarina Requeijo, autora de projetos como “É Pró Menino e Prá Menina: Estereótipos de Género” e encenadora do espetáculo “Falas Estranhês?”, que está no Salão Nobre do Teatro Dona Maria II, em Lisboa.