Humberto Delgado: O general que assustou o Estado Novo

mais votado 1- Para que os Portugueses não esqueçam Há 28 minutos Permito-me transcrever de um livro de que fui autor

(O Caso Delgado, Autópsia da Operação Outono-edição do jornal Expresso),

o que referi a pgs. 30:



“Ao fim do dia o Governo anunciava triunfante, a esmagadora vitória do almirante Tomás.

A máquina eleitoral salazarista funcionara com perfeição.

Só aqui e ali algumas descoordenações tinham aflorado:



Em Palmela a Oposição conseguira apurar, antes da votação começar, qual o número de eleitores inscritos.

Eram trezentos.Todavia, quando da contagem dos votos, apareceram seiscentos !



Na freguesia de Lanhelos, os oposicionistas reuniram-se depois da votação.

Eram 126 e esperavam naturalmente uma vitória pois que apenas 55 situagionistas tinham votado.

O almirante Tomás acabou por ganhar com 55 votos enquanto o general Delgado recebia 16 !



Em Mujães, um zeloso presidente da mesa demasiado, abria os boletins antes de os meter na urna.

À sucapa punha de parte os votos do General.



Em Valbom votaram 246 eleitores,Apareceram nas urnas 430

Anónimo Há 9 minutos

Tenho para mim, e não estou sozinho, que os maus filhos do fascismo sempre se alimentaram e viveram à conta da ignorância e da miséria alheia..

Anónimo Há 26 minutos

H. DELGADO SINGROU À CUSTA DO ESTADO NOVO, QUE DELE SE SERVIU PARA SE SERVIR E SERVIR INIMIGOS DE PORTUGAL E DE MILHÕES DE PORTUGUESES, CONTRIBUINDO PARA O EMPOBRECIMENTO DE PORTUGAL E DE MILHÕES DE PORTUGUESES, QUE NÃO ATRAIÇOARAM A SUA PÁTRIA E AS SUAS GENTES NOS QUATRO CANTOS DO MUNDO...

2- Para que os Portugueses não esqueçam Há 38 minutos

Em Rio Tinto a população votou maciçamente pelo General.

Foi depois grande a indignação quando os resultados foram anunciados:

Tomás, 452 votos, Delgado 150.

Ante os pedidos de uma verificação o presidente da mesa não esteve com meias medidas: queimou os votos!



No Alentejo, uma camioneta pejada de legionários andou todo o dia em excursão.

Em cada povoação os legionários saíam e iam votar.

Todavia, por aborrecida imprevidência, passaram duas vezes pelo mesmo sítio e foram reconhecidos.



Houve também alguns aborrecidos contratempos individuais .

Por exemplo, ao inspector Izaguí, subordinado de Silva Pais nas “Actividades Económicas”

avariou-se-lhe o automóvel a meio do dia.

O “infeliz” lamentava-se mais tarde que só conseguira votar 12 (doze !) vezes.