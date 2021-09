Irene Natividad: A criadora do “Davos para mulheres”

Lisboa vai receber no final de outubro o Global Summit of Women, considerado o “Davos para mulheres”. Por trás deste evento, que começou há 30 anos, está Irene Natividad, uma americana com raízes filipinas que já foi consultora de vários Presidentes dos EUA. A cimeira promove a partilha de “receitas de sucesso” para ajudar as mulheres a serem economicamente proativas.

