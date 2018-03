João Moreira Salles: Existem vitórias medíocres e derrotas deslumbrantes

O novo filme do documentarista brasileiro João Moreira Salles chama-se “No Intenso Agora” e está em exibição no Cinema Ideal, em Lisboa. É um filme que olha para imagens de arquivo do Maio de 68 e de outros eventos que abalaram o mundo naquela época.