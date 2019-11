O desastre ecológico parece mais distante

Paradoxalmente, o novo estado do mundo está a contribuir para a redução da possibilidade de um desastre ecológico global. Em quase todos os pontos geográficos regista-se uma diminuição do consumo de energia elétrica. Tudo é racionalizado pelas máquinas. O mesmo se passa com o consumo de combustível e gás. Os algoritmos eliminam o excesso.