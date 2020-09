Os primeiros 90 anos dos Amorim na cortiça

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

António Alves de Amorim nasceu a 8 de dezembro de 1832 em São Tiago de Lourosa, hoje Lourosa, num concelho com tradição na tanoaria e na produção de rolhas de cortiça para as firmas vinícolas de Gaia. Em 1870, o empresário associou-se (com um capital de dois contos) à família Belchior numa pequena oficina de fabricação de rolhas para barris de vinho do Porto na Rua dos Marinheiros, junto ao Largo Sandeman, ...