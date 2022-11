Vivianne e Carlos não querem voltar para o Brasil

Sentado numa mesa vazia da pizzaria onde trabalha, Carlos Eduardo Guerreiro, de 24 anos, está a navegar na internet, deslizando o dedo no ecrã do telemóvel. São 14h30 e o período de servir almoços terminou neste restaurante no Mercado do Livramento, em Setúbal.

Se há seis anos, quando chegou a Portugal, lhe dissessem que iria ser cozinheiro, teria soltado uma gargalhada. "No Brasil, nem um ovo eu sabia fritar", diz entre risos.

Quando saiu do Brasil estava no primeiro ano da faculdade a formar-se em Engenharia Informática e trabalhava numa empresa de câmaras de segurança.

O pai, programador informático, tinha vindo para Portugal um ano antes trabalhar na área da informática e convidou-o para vir morar com ele. "Era a oportunidade de sair para um país muito melhor, mais estruturado. Arrisquei."

Diz que veio à procura de "uma qualidade de vida melhor". Isso significa ter maior poder de compra, mas sobretudo segurança. "Aqui posso ir para qualquer lugar a pé à noite. Falar no telefone sem me preocupar. Comprar um iPhone novo e não ter medo que o roubem, não precisar de o esconder, de correr para voltar para casa."