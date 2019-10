Yascha Mounk: “O meu maior medo é que os populistas consolidem o seu poder”

“Quando os populistas assumem o poder, prometem devolver o poder ao povo, mas o que realmente fazem é abolir a democracia”, diz o cientista político Yascha Mounk, autor do livro “Povo vs Democracia: saiba porque a nossa liberdade está em perigo”, livro do ano do Financial Times em 2018.