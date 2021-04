Uma caricatura das Joacines Katar Moreira

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Ser "woke", ou estar "woke", é ser uma pessoa extremamente sensibilizada para questões de justiça social, de igualdade de género, de raças, etc. Algumas pessoas levam esta sensibilidade a um extremo que roça o fanatismo, a intolerância e o totalitarismo de pensamento. É um paradoxo curioso. Se se adicionar a vaga do politicamente correto, estão reunidas as condições para começarem a aparecer no mercado as vozes que ...