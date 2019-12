CTT Logística, uma solução a pensar nas PME e startups

O setor da logística e transportes enfrenta constantemente novos desafios. Para fazer frente a essas mudanças, as empresas vão-se reinventando e encontrando novas soluções para os seus negócios. Os CTT, como importante player de Portugal nesta área, também tem seguido esta linha de inovação e trabalhado para encontrar soluções para esses desafios, de forma a dar respostas a clientes cada vez mais exigentes… e tecnológicos.

Nesse sentido, a empresa lançou o CTT Logística, desenhado para Pequenas e Médias Empresas (PME) e startups e cujo objetivo passa por gerir, recolher, armazenar, preparar, enviar e devolver produtos de forma autónoma. Tudo feito pelo cliente a partir do seu computador, esteja onde estiver. Um serviço inovador na área do e-commerce.

Passemos a explicar em concreto as vantagens que as PME e as startups têm ao utilizar o CTT Logística.

Pode começar-se pela simplicidade que caracteriza esta solução, a qual centraliza a gestão dos seus produtos num único portal e ainda a integração com diferentes plataformas de e-commerce, como Shopify e Woocommerce.

A poupança marca igualmente o CTT Logística. Por isso, esqueça as rendas mensais. O valor de armazenagem, de tratamento e distribuição só é cobrado quando o produto é expedido do armazém. Outro dos benefícios desta solução é que não tem custo de adesão ou fidelização.

Atualmente, poderá aproveitar a oferta de lançamento, usufruindo de 3 meses de armazenagem grátis. Uma forma ainda mais fácil de experimentar e comprovar as vantagens.

Com este serviço poderá crescer nas vendas com a possibilidade de se apoiar numa estrutura operacional profissional e de confiança. Apenas tem de indicar qual é o plano logístico mais adequado a cada produto: Logística Base, para produtos já preparados e individualmente acondicionados; ou Logística Plus, para produtos com necessidades específicas de tratamento em armazém. Como por exemplo etiquetagem ou embalamento.

Nas entregas, defina a hora e o local de entrega das suas encomendas. Caso o destinatário decida devolver ou trocar o produto, o CTT Logística também é o seu parceiro de devoluções, oferecendo soluções imediatas. Simples e bastante conveniente.

Valor acrescentado ao processo logístico

O conjunto de soluções integradas e inovadoras proporcionadas pelo CTT Logística aporta diversas vantagens às PME e startups. Mas é mais do que isso: acrescenta igualmente qualidade e inovação a todas as fases do processo logístico.

Pode monitorizar toda a sua atividade logística num único portal e consultar o catálogo de produtos, o stock, as encomendas e, ainda, as suas devoluções.

CTT Logística, a pensar no e-commerce, entrega as encomendas no dia, hora e local definidos em território nacional e internacional.