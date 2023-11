A beleza pode tornar-se mais sustentável? A Garnier mostra como é possível

A busca pela beleza sempre esteve ligada a avanços científicos e inovações. No entanto, o paradigma atual exige uma mudança fundamental na maneira como encaramos a beleza. A ciência da beleza sustentável, ou "Green Beauty", emerge como a resposta vital da Garnier para enfrentar os desafios ambientais globais. Este movimento visa redefinir não apenas a composição dos produtos, mas toda a cadeia de valor por trás da indústria da beleza.

A evolução da beleza sustentável

A beleza sustentável transcende a simples escolha de ingredientes naturais. Está enraizada na consciência ambiental, considerando o ciclo de vida do produto desde a origem dos ingredientes até à sua eliminação. Isso significa adotar práticas de produção eco-friendly, minimizando o desperdício e optando por embalagens recicladas e recicláveis, mas também cruelty-free, eliminando os testes em animais.

A jornada para a sustentabilidade: o compromisso Green Beauty da Garnier

Neste contexto, a Garnier emergiu como uma referência ao assumir um compromisso sólido com a sustentabilidade. A marca não apenas abraça a tendência da beleza sustentável, mas está na vanguarda dessa revolução. Com base no Relatório de Sustentabilidade de 2022, a marca revelou avanços notáveis em várias frentes, impulsionando a sua visão de Green Beauty.

Cruelty Free International: compromisso com o bem-estar animal Um dos pontos fulcrais é a certificação da Cruelty Free International. Todos os produtos Garnier têm o selo da Cruelty Free International, evidenciando o compromisso da marca com práticas éticas e sem testes em animais. O selo Leaping Bunny é um marco nesse compromisso e uma garantia para os consumidores que se preocupam com o bem-estar animal.





Ingredientes sustentáveis: a base da ciência green

A transição para uma beleza sustentável passa pela escolha criteriosa dos ingredientes. A Garnier estabeleceu a meta ambiciosa de usar 95% de ingredientes de origem biológica ou de minerais de fontes sustentáveis até 2030. Em 2022, já aplicou esses ingredientes em 63% das fórmulas, com destaque para as fórmulas de cuidados capilares, nas quais atingiu 80%. Este compromisso com a ciência verde é uma demonstração do cuidado da marca com a saúde do consumidor e do planeta.

Sustentabilidade além dos ingredientes: embalagens recicladas e recicláveis

Outro pilar crucial é a abordagem da marca em relação às embalagens com uma posição proativa. Com a meta de alcançar 100% de plástico reciclado até 2030, a Garnier já economizou 15.800 toneladas de plástico virgem em 2022, representando um avanço significativo na redução do impacto ambiental.

Energias renováveis: uma mudança para o futuro

O compromisso com energias renováveis é outro ponto notável. A Garnier tem como objetivo atingir 100% de energias renováveis em todas as fábricas até 2025. Já em 2022, 67% das fábricas usavam 100% de energia renovável, um reflexo claro do compromisso com a redução da pegada de carbono.

Solidariedade e inclusividade: um compromisso que une

A Garnier não se limita a criar produtos. Compromete-se a promover a inclusão e a solidariedade. Com um olhar atento para apoiar comunidades, a marca estabeleceu metas ambiciosas para apoiar 1.500 comunidades até 2025, tendo já apoiado 1.431 em 2022. Esta é uma demonstração clara do compromisso não apenas com a sustentabilidade ambiental, mas também com a social.

A Garnier não apenas estabelece metas ambiciosas, mas também as alcança, redefinindo os padrões da indústria de beleza rumo a um futuro mais sustentável e inclusivo. Este compromisso não é apenas com a marca, mas com o mundo que todos partilhamos. Ao priorizar a beleza green, a Garnier não só se destaca como uma marca líder, mas também inspira uma mudança positiva em direção a um futuro mais sustentável para todos.