Chegou uma nova forma de trabalhar a gestão

Nos dias que correm, é cada vez mais importante assegurar uma eficaz e eficiente gestão do negócio. Só assim a empresa se pode manter competitiva num mercado globalizado, altamente concorrencial e no qual a satisfação do cliente, por via de uma jornada de compra positiva, é determinante para garantir crescimento.

A Sage sabe disso e diz presente com uma oferta de soluções abrangente e que facilita a gestão de cada negócio, adaptando-se às necessidades que estes apresentam. A mais recente aposta é o Sage X3 Fast Start, que se junta à família X3, com uma metodologia de implementação "fast" e que oferece um olhar a 360° de toda a empresa.



Um começo mais rápido

O Sage X3 surge na versão Fast Start, mais light do que o ERP original, garantindo uma forma mais rápida, intuitiva e adaptável de gerir a empresa, ajudando a reduzir ineficiências e a gastar menos tempo em tarefas não produtivas.

Com o Sage X3 Fast Start, o utilizador poderá acelerar os fluxos de trabalho e melhorar a visão de processos, desempenho e custos, trabalhando com uma solução de gestão da próxima geração para que a empresa cresça mais rápido e se prepare para o futuro.

A opção X3 Fast Start garante um tempo de implementação de 27 dias, muito menor do que o necessário para qualquer ERP atualmente no mercado, podendo ser implementada em cloud (SaaS ou PaaS) ou on-premise. O Fast Start pode ser completado com soluções Sage ou de parceiros certificados de forma a ajustar-se completamente ao setor em causa.

Muito mais que um ERP

Pensado para ajudar a acelerar e controlar facilmente todos os aspetos da cadeia de valor, desde compras às vendas, passando pela contabilidade ou os recursos humanos, o X3 integra todos os processos de negócios e interliga equipas, parceiros, fornecedores e clientes a uma fonte de dados comum para todas as transações.

Tido como peça fundamental da oferta X3, o Fast Start dá ao utilizador a possibilidade de se concentrar naquilo que é realmente importante, com dashboards baseados em funções, fluxos de trabalho automatizados e criando alertas em função dos eventos que requerem atenção imediata.

Acelera ainda a resolução de problemas multiplicando a capacidade de resposta, reforça a conformidade e facilita a auditoria, simplifica a gestão de software por via de ferramentas comuns que permitem implementar e gerir todas as aplicações e reduz a necessidade de suporte ao utilizador já que conta com funcionalidades de self-service e possibilidade de personalização em prol das funções e preferências de cada um.

Com recurso ao Sage X3 Fast Start, as organizações conseguem alavancar as melhores práticas do setor, libertar recursos por via da implementação na cloud. Quando surgir a necessidade de expandir os negócios para novos mercados ou regiões geográficas rapidamente, o Sage X3 passa a ser a solução já que esta é altamente escalável e internacional.

A caminho da nuvem

E se o simples e velhinho software de faturação que tem na sua organização já não dá resposta a todas as necessidades, então siga o nosso conselho e dê o pulo para a cloud com o Sage X3 Fast Start.

Encontra-se disponível on premise, mas também em SaaS, multi-tenant e single-tenant em Paas single tenant.

Esta oferta vem dar resposta às necessidades das empresas, maior ou menor flexibilidade, autonomia e custos ajustados a cada negócio, garantindo um controlo total do negócio e uma eficiente gestão a todos os níveis. Uma vez que "reside" na cloud, a solução permite acesso à empresa a partir de qualquer lugar e a partir de qualquer dispositivo, iOS, Android ou Windows, fica assegurada a disponibilização de informação em tempo real e um processo de tomada de decisões mais eficaz.

Compliance é palavra de ordem

E, numa altura em que a proteção de dados é tema central de discussão nas empresas, o Sage X3 Fast Start vem já preparado de origem para responder aos desafios nesta área. Trata-se de uma solução GDPR ready, que cumpre sem dificuldade com o novo regulamento geral de proteção de dados pessoais aprovado pela Comissão Europeia.

A Sage traz-lhe desta forma os benefícios da cloud com garantia de segurança de toda a informação.

Contas feitas, o Sage X3 Fast Start tem o melhor de dois mundos, a potencia de uma solução global como o X3 e garantia de implementação em 27 dias, ou seja, revela-se a solução certa no negócio de cada empresa. Afinal, para quê escolher quando pode ter tudo?