Como comprar ações na bolsa de Hong Kong?

Uma breve introdução à HKEX

Para lhe dar um pouco de contexto sobre o que é a HKEX, apresentamos uma breve linha temporal:

1891 – Estabelecimento formal da primeira bolsa de valores em Hong Kong, denominada "Associação de Acionistas de Hong Kong".

1914 – A "Associação de Acionistas de Hong Kong" alterou o seu nome para "Bolsa de Hong Kong"

1981 – A Securities Comission adotou um valor de 35% como a percentagem máxima de propriedade acionista que um grupo ou indivíduo pode deter numa empresa listada sem fazer uma oferta geral a todos os restantes acionistas.

2000 – A SEHK, a HKFE e a HKSCC tornaram-se subsidiárias por inteiro da Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX). Charles Lee foi o primeiro diretor da HKEX. Kwong Ki-chi foi nomeado Chief Executive da HKEX.

2010 – Os Hong Kong Depositary Receipts (HDRs) da Vale S.A., uma empresa mineira Brasileira, foram listados na SEHK como o primeiro HDR listado em Hong Kong.

2018 – O Ping An Nasdaq 5HANDL ETF tornou-se o primeiro exchange-traded fund (ETF) com múltiplos ativos listado em Hong Kong.

Porquê investir na HKEX?

A HKEX é a segunda maior bolsa na Ásia, a seguir ao Japan Exchange Group, e a quinta no mundo em termos de capitalização de mercado. A bolsa é dominada por várias empresas chinesas de elevada capitalização bolsista, tipicamente conhecidas como H-shares. Contrapartes como a Shanghai e a Shenzhen Stock Exchanges eram originalmente apenas acessíveis à população local. É por este motivo que as principais empresas públicas chinesas estão cotadas na HKEX. Como tal, se desejar investir na China, a HKEX deverá ser a sua primeira escolha.

Uma outra possível razão para investir na HKEX será a diversificação do seu portefólio. Como se sabe, investir não está livre de risco, e para o reduzir é importante diversificar. Imagine que todo o seu portefólio consiste em produtos de um só país. Se esse país sofrer uma recessão, todo o seu portefólio de investimento irá registar uma perda substancial. Mas com um portefólio bem diversificado, as perdas de uma posição podem ser compensadas por ganhos numa outra. Este é o principal benefício da diversificação: a diminuição do risco. Como tal, é importante certificar-se de que a sua corretora de eleição oferece possibilidades de investimento a nível verdadeiramente global, e uma grande variedade de produtos.





As 10 maiores empresas em capitalização bolsista cotadas na HKEX

A Alibaba adiou o seu regresso à HKEX devido à referida situação em Hong Kong. A maior empresa de comércio online da China tinha previsto a reentrada para finais de 2019, mas decidiu atrasar este passo devido à turbulência financeira no centro financeiro da Ásia. No entanto, não será necessário preocupar-se com a falta de escolha, pois como referido anteriormente, a maior parte das principais empresas chinesas estão listadas na HKEX, gigantes asiáticos como a Tencent Holdings, a China Mobile, a Xiaomi Corporation e ICBC. Apresentamos uma lista das 10 empresas com a maior capitalização bolsista na Hong Kong Stock Exchange:

Capitalização bolsista em 23-08-2019. Fonte: Reuters.

Como investir na HKEX a partir de Portugal?

Como poderá saber, adquirir ações na bolsa de Hong Kong não é fácil e apenas um número limitado de corretoras oferece acesso. Uma dessas raras corretoras é a DEGIRO. Esta corretora online foi recentemente nomeada como melhor corretora de 2019 pela Rankia em Portugal e Espanha, entre outros. Devido à extraordinária combinação de custos baixos, uma ampla gama de oportunidades de negociação e uma plataforma de fácil utilização, a DEGIRO tornou-se uma das maiores corretoras na Europa, permitindo aos seus 400.000 investidores beneficiar de uma estrutura de comissões altamente competitiva e uma grande variedade de produtos. Uma conta DEGIRO dá acesso a mais de 50 bolsas, em 30 países diferentes. Isto permite investir numa escala verdadeiramente global, com comissões muito baixas. É possível negociar ações de Hong Kong, por exemplo, com uma comissão de 10,00€ + 0,068% por ordem.

(Fontes: HKEX; FD; South China Morning Post; Value Invest Asia; Reuters; Bloomberg).

