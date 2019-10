Hong Kong invoca lei de emergência da era colonial que proíbe máscaras

A líder Carrie Lam proibiu o uso de máscaras nas manifestações, numa altura em que as tensões voltaram a subir de tom. Legislação de emergência não era usada desde 1967, quando Hong Kong era uma colónia britânica.

A lei anti-máscara foi posta em prática pelo governo de Hong Kong, para que os manifestantes não ocultem a sua identidade e a sua oposição pode levar a uma multa de quase 3.000 euros ou a um ano de prisão.





A medida será votada no parlamento do país a 16 de outubro, altura em que os deputados retomam os trabalhos no Conselho Legislativo.