E se o telhado servir para poupar na fatura da energia?

O contexto atual que vivemos, caracterizado por uma crise geopolítica e energética, tem levado a que os países da União Europeia procurem definir estratégias para mitigar o seu impacto. Segundo dados do think thank Bruegel, divulgados em fevereiro, os países da UE usaram, em média, o correspondente a 4,1% do PIB em fundos públicos na resposta à crise energética. Portugal usou 4,2% do PIB português, um número ligeiramente acima da média da UE.

A resposta europeia comum foi reforçada através do plano REPowerEU, apresentado pela Comissão Europeia em março do ano passado com o objetivo de acelerar a implementação das energias renováveis na Europa, reduzir as importações de combustíveis fósseis e aumentar a segurança energética, estando ainda definido neste plano o objetivo europeu de atingir a neutralidade carbónica até 2050.

O setor energético está em constante mudança e vai respondendo aos diversos desafios globais e europeus, tendo sido, nos últimos tempos, marcado pela volatilidade dos preços.

Esta volatilidade está a levar muitas empresas de setores distintos, como a banca, telecomunicações, construção, entre outros, a apostarem na produção da sua própria eletricidade, uma forma não só de controlarem os seus custos de energia, como também de evitarem a emissão de CO2 para a atmosfera, e ainda uma forma de terem acesso a condições de financiamento mais interessantes por parte de investidores que apostam agora em empresas mais sustentáveis.

Produzir a própria energia é um dos caminhos que leva à tão importante independência energética e à sustentabilidade das empresas. Poupar é crucial. Fazer um consumo energético sustentável também. E há formas de reduzir a despesa da eletricidade, o que representa uma maior rentabilidade para os negócios.

Poupar através da produção e do acesso à energia limpa

As energias renováveis, como, por exemplo, a energia solar, são uma das soluções que contribuem para colmatar a volatilidade dos preços. Existem cada vez mais projetos fotovoltaicos em Portugal, um crescimento que reflete e beneficia do facto de Portugal ser o país com maior exposição solar da Europa.

Aproveitar a (eficaz) luz solar

Portugal é um dos países da Europa com maior disponibilidade de radiação solar. O país dispõe de um número médio de 2.200 a 3.000 horas de sol por ano no continente, e de 1.700 a 2.200 horas de sol por ano, nos Açores e Madeira. Como comparação, olhemos, por exemplo, para a Alemanha, cuja disponibilidade de radiação solar aponta para as 1.200 a 1.700 horas de sol por ano. Portugal é assim um dos países da Europa com melhores condições para aproveitar a radiação solar para produção de energia e para o seu autoconsumo.

A aposta em energia solar permite controlar os custos de energia (gerando poupanças em torno dos 25%, ou mais, no caso de estarem associadas a soluções de armazenamento ou, por outras palavras, a baterias) e ter acesso a energia 100% renovável, o que reduz significativamente as emissões nocivas –, além de poder ser feito sem qualquer investimento inicial, dependendo do modelo de contratação.



O investimento em energia solar permite reter energia a custos inferiores, sem recurso a combustível – uma solução sustentável que permite reduzir significativamente as emissões de gases com efeito de estufa –, além de ser um investimento possível de amortizar rapidamente.

Apoios ao futuro energético sustentável

Um investimento representa sempre um custo inicial que pode ser um entrave para algumas empresas. Para fazer face a este entrave, existem apoios e benefícios fiscais para as empresas que instalem painéis solares, como o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, o Apoio à renovação e aumento do desempenho energético dos edifícios de serviços e o Apoio à aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos nas explorações agrícolas.

O Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética tem vindo a lançar vários concursos direcionados a empresas de diversos setores, sejam públicas, privadas ou cooperativas. Além disto, através de Programas Operacionais Regionais são disponibilizadas verbas para empresas que apostem, entre outras vertentes, na instalação de painéis solares.

Estes programas e planos representam incentivos interessantes para a dinamização e utilização de energias renováveis para autoconsumo.

Aposte na sustentabilidade

O recurso à energia solar é cada vez mais uma opção e prova disso tem sido a crescente adoção de clientes empresariais da EDP Comercial a projetos solares, não só em Portugal e Espanha, mas também em Itália, na Polónia, no Brasil, nos Estados Unidos e em alguns mercados asiáticos.

Escolher a EDP Comercial traz várias vantagens, como o serviço chave na mão com qualidade e fiabilidade ao longo do contrato e a garantia de experiência e apoio de quem já instalou milhares de sistemas solares.



E ainda vantagens como o recurso a dispositivos inteligentes e à plataforma de gestão de consumos, que permite uma análise integrada, detalhada e em tempo real da produção da central fotovoltaica e dos consumos da empresa, entre outros dados relevantes sobre a utilização de energia.

A instalação dos painéis através da EDP Comercial pode ser feita na cobertura, no solo e/ou parque de estacionamento. O objetivo é sempre instalar a solução de autoconsumo no local mais apropriado e rentável em termos de captação de energia.