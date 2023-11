SunEnergy escolhida pela Tesla para instalar baterias domésticas Powerwall em Portugal

Leia Também E se o telhado servir para poupar na fatura da energia?

A empresa portuguesa SunEnergy, com sede em Coimbra e especializada em sistemas de energias renováveis, anunciou esta sexta-feira que foi selecionada como instaladora certificada das baterias de lítio Tesla Powerwall para o mercado português. Esta aprovação por parte da Tesla surge na fase de lançamento deste equipamento em Portugal.Com uma garantia de 10 anos e um design compacto e minimalista, a bateria doméstica Tesla Powerwall permite acumular energia elétrica, a partir de um qualquer sistema de produção solar fotovoltaico, por exemplo, para alimentar os consumos da casa e de um veículo elétrico, reduzindo a dependência da rede elétrica.Pesa 11,4 kg e permite acumular até 13,5 kWh de capacidade energética, com 7 kW-pico e uma utilização em potência contínua de 5 kW por Powerwall (podem ser empilhadas até 10 unidades no solo ou na parede, no interior ou exterior, consoante as necessidades), sendo compatível com todos os sistemas de painéis solares fotovoltaicos."O sucesso da Tesla em Portugal é amplamente conhecido e o lançamento da Tesla Powerwall era há muito aguardado. O voto de confiança da Tesla na SunEnergy enche-nos de orgulho e este reconhecimento de uma marca tão prestigiada confirma que estamos no caminho certo", afirmou Raul Santos, diretor-geral da SunEnergy."A Tesla teve em conta a nossa experiência de muitos anos na instalação de baterias de lítio, a qualificação da nossa equipa de engenharia e dos nossos técnicos de instalação, como também a rede de delegações SunEnergy espalhadas pelo país e que garantem uma grande proximidade aos clientes", acrecentou.Nos primeiros seis meses de 2023, a SunEnergy alcançou um volume de negócios de sete milhões de euros, o que reflete um crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2022 a empresa atingiu o seu melhor ano de sempre. Entre janeiro e junho, a SunEnergy instalou 10.600 painéis solares, alcançando uma potência total instalada de 4.500 kW, o que corresponde a uma previsão de produção de energia de 6 MWh e uma poupança de 900 mil euros anuais aos seus clientes.A empresa tem também feito uma forte aposta na área da mobilidade elétrica e tem vindo a instalar carregadores, não só aos seus clientes particulares e empresariais, mas também já está a operar vários carregadores ultra rápidos de viaturas elétricas de norte a sul do país, em cidades como Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Santarém, Évora e Setúbal.