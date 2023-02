Portugal ligeiramente acima da média da UE na resposta à crise energética

Os países da União Europeia (UE) usaram até agora 681 mil milhões de euros para mitigar os efeitos negativos da escalada de preços na energia, segundo os dados do think tank Bruegel, divulgados esta terça-feira pelo Público . Desses, 40% foram utilizados pela Alemanha e o esforço feito por Portugal, em percentagem do PIB, está ligeiramente acima da média.Em média, os países da UE usaram o correspondente a 4,1% do PIB. No caso de Portugal, os fundos públicos usados para mitigar o impacto da subida dos preços da energia ascendem, neste momento, a 8.900 milhões de euros, cerca de 4,2% do PIB português. O esforço financeiro per capita é de 862 euros, menos do que os cerca de 1.500 euros da média da UE.Os economistas do Bruegel alertam que estas medidas devem ser apenas temporárias. Para a generalidade dos países europeus analisados, o impacto orçamental que está a ser assumido pelos países não se pode manter por muito mais tempo, uma vez que põe em risco a sustentabilidade das finanças públicas no curto prazo.