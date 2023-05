Já há um banco a oferecer 0,80% de spread no crédito habitação

Quer baixar a prestação da casa? É possível, com o Banco Montepio, que baixou o spread mínimo no crédito habitação para 0,80% (TAEG 5,4%). Mas há mais. Além de reduzir o spread, o Banco Montepio devolve aos clientes até 1,1% do valor do empréstimo em cartão para usar na Worten com a campanha em vigor1. E se tiver o crédito habitação noutro banco e o transferir para o Banco Montepio, os custos de transferência e as comissões associadas à contratação do novo crédito ficam por conta do Banco Montepio1.

Quer esteja a pensar comprar casa ou procure alternativa para transferir o crédito habitação e pagar menos mensalmente, não espere por melhores dias… o momento é agora. Está apaixonado e deseja começar uma vida a dois? Quer expandir a família e necessita de mais espaço? Ou pretende simplesmente dar esse passo sozinho?

Faça a simulação e veja quanto poderia estar a pagar

A oferta exclusiva do banco mais antigo do país – fundado em 1844 – com esta descida inédita para 0,80% (TAEG 5,4%) foi lançada como forma de agradecimento a todos os consumidores. Mas atenção! Esta oferta está disponível apenas no simulador do Banco Montepio e na rede de balcões da instituição bancária espalhados por todo o país. Não vai encontrar nada comparável ou pesquisável noutros comparadores ou simuladores do mercado.

Para saber quanto poderia poupar com o Banco Montepio, veja as simulações de exemplo.

Para quem quer comprar casa

Compra de casa em nome próprio com custo adicional para obras (28 anos de idade)



Compra de casa com dois titulares (38 anos de idade)



Nota: simulações efetuadas no site do Banco Montepio a 3 de abril

Para quem já tem um crédito habitação em nome próprio

Crédito habitação em nome próprio (28 anos de idade)



Crédito habitação em nome próprio (50 anos de idade)



Nota: simulações efetuadas no site do Banco Montepio a 3 de abril

Para quem já tem um crédito habitação com dois titulares

Crédito habitação com dois titulares (38 anos de idade)



Crédito habitação com dois titulares (50 anos de idade)



Nota: simulações efetuadas no site do Banco Montepio a 3 de abril



O que é o spread?

É um dos componentes da Taxa Anual Nominal (TAN) do empréstimo pago pelos clientes. Por outras palavras, este é o valor que pode ser definido como a margem cobrada pelos bancos.

Campanha do Banco Montepio quer ajudar jovens e famílias

Ajudar e não ser mais um obstáculo para a compra de casa é o mote desta campanha do Banco Montepio. Numa altura em que os jovens e as famílias estão cada vez com mais dificuldade em comprar casa e porque os sonhos não podem esperar, a instituição financeira – que foi eleita Marca Nº1 Escolha do Consumidor no Crédito Habitação, alcançando um score global de 77,54% e um score de satisfação de 77,40% – quer ser o ponto de partida para o começo de vida e conquistas dos portugueses.

Portugueses escolheram o Banco Montepio

Entre os 12 bancos avaliados, o



• Prazo do crédito flexível;



• Confiança no banco;



• Explicação detalhada de produtos;



• Facilidade na entrega de documentos;



• Spread;



• Benefícios na amortização;



• Oferta de até 1,1% do valor do empréstimo;



• Morosidade do processo;



• Taxa de juro;



• Não obrigação a determinados produtos.





Contexto desafiante pede ações de confiança

Para Pedro Leitão, CEO do Banco Montepio, é essencial que as instituições financeiras ajudem os portugueses a ultrapassar o atual contexto desafiante e retornem a confiança que os clientes lhes depositaram ao longo dos anos.

"A instituição quer continuar a ser parte da solução para as famílias e para os jovens em início de vida que, neste momento, procuram as melhores condições no crédito habitação quando compram casa ou decidem transferir o crédito", sublinha o CEO, acrescentando ainda que "um spread ajustado, a devolução de até 1,1% do valor do empréstimo, a atitude e a empatia no balcão fazem parte de uma proposta de valor que acreditamos que é diferente e pode fazer a diferença".

"O facto de os consumidores – clientes e não clientes – nos terem atribuído a distinção de Marca Nº1 Escolha do Consumidor no Crédito Habitação, pelo segundo ano consecutivo, não nos deixa descansar. Procuraremos sempre que o contexto não seja inibidor de esperança e de sonhos", conclui Pedro Leitão.

(Mais) razões para escolher o Banco Montepio

• Peça um empréstimo para compra, transferência, construção ou obras, com spread desde 0,80% e TAEG variável desde 5,0% e 5,4%.



• Se comprar casa ou transferir o crédito de outro banco, recebe 1% do valor do seu empréstimo, ou 1,1%, se a casa tiver certificado energético A ou A+.



• Se tiver crédito habitação noutro banco e decidir transferir, o Banco Montepio reembolsará os custos da transferência até 630 euros, bem como as comissões cobradas pelo Banco Montepio associadas à contratação do novo crédito: comissão de avaliação do imóvel, estudo de dossier e de contratação.



A campanha do Banco Montepio1 surge no momento em que o Banco Central Europeu (BCE) continua a anunciar aumentos da taxa de juro. Ora, estes aumentos significam, para muitos, um aumento da prestação a pagar pelo crédito à habitação. Para amenizar os efeitos da vida dos clientes, o Banco Montepio já devolveu mais de 12 milhões de euros no âmbito desta estratégia.

Espalhe a palavra e partilhe as boas notícias. Ajude-se e ajude aqueles de quem mais gosta a concretizar os sonhos. Em 2023, permita-se mudar de vida. Porque quem quer casa compra casa. Com o Banco Montepio, claro.

Faça a simulação diretamente no site do Banco Montepio ou dirija-se ao balcão Montepio mais próximo para aceder a esta oferta exclusiva de redução do spread e devolução de até 1,1% do valor do empréstimo1. Lembramos que esta oferta não está disponível ou pesquisável noutros simuladores ou comparadores de mercado. Não espere e veja quanto poderia estar a pagar pelo crédito habitação com o Banco Montepio.

1. Campanha válida para propostas aprovadas a partir de 15 de fevereiro até 31 de agosto e contratadas até 31 de outubro de 2023. Com esta oferta, se comprar casa ou transferir o crédito de outro banco, recebe 1% do seu empréstimo, ou 1,1%, se a casa tiver certificado energético A ou A+.

*TAEG de 5,4% | Spread de 1,20% - Sem venda associada de produtos e serviços. TAEG de 5,0%, | Spread 0,80% - considerando a subscrição facultativa de quatro dos seguintes produtos/serviços: Conta Ordenado; Cartão de Crédito com utilização mínima 500€/semestre (TAEG máxima de 16,6%); Seguro Vida PPCH (subscrito na Lusitania Vida Seguros); Seguro Proteção Habitação (subscrito na Lusitania Seguros); Seguro Proteção (subscrito na Lusitania Seguros e/ou Lusitania Vida Seguros): auto, acidentes ou saúde; Cliente associado do Montepio Associação Mutualista.. Ver exemplos de financiamento.

Para mais informações, consulte em bancomontepio.pt, visite um dos balcões ou ligue para 21 724 16 24 (custo de chamada de acordo com o tarifário de telecomunicações contratado para rede fixa ou rede móvel nacional, atendimento personalizado todos os dias das 08h00 às 00h00).