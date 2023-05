Tabelas salariais do Banco Montepio sobem 3% e salário mínimo fixado em 1.150 euros

A Comissão Executiva do Banco Montepio atualizou as tabelas salariais "em 3%", sendo esta subida aplicada à retribuição base dos colaboradores, com efeito retroativo a 1 de janeiro, informou esta terça-feira o banco em comunicado.



"A Comissão Executiva do Banco Montepio deliberou atualizar as tabelas salariais do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) em 3%, a ser aplicada sobre a retribuição base dos colaboradores no ativo", pode ler-se na nota.





Além disso, a instituição financeira fixou o salário mínimo no banco em 1.150 euros. Atualmente, e desde o último Orçamento de Estado, o salário mínimo em Portugal é de 760 euros.





"Além da atualização salarial transversal, decorrerá ainda, até ao final do terceiro trimestre, o processo anual de valorização e reconhecimento dos colaboradores, em linha com as políticas em vigor no Montepio", acrescenta Pedro Leitão, CEO do Banco Montepio, na referida nota de imprensa.





"Estas são medidas adicionais que têm como objetivo contribuir para aliviar a pressão sobre o orçamento das nossas pessoas e das suas famílias", comentou Pedro Leitão.