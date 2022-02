Agriloja em crescimento recorde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em 2021, a Agriloja voltou a ultrapassar os seus objetivos, alcançando os 70 milhões de Euros em vendas e levando a cabo 7 aberturas de novas lojas, reforçando a sua presença no mercado nacional como a maior rede nacional de lojas para o mundo dos animais e plantas.





Atualmente, a Agriloja conta com 32 lojas distribuídas pelo continente e ilhas, oferecendo uma vasta e diversificada gama de produtos para um perfil de consumidor hobby/DIY e profissional.





A expansão da rede de lojas Agriloja, através de lojas próprias e franchisadas, continua com uma forte dinâmica, e o crescimento consolidado obtido permite estar mais perto do consumidor que se dedica à agricultura e ao espaço de jardim, à companhia dos seus animais de estimação, bem como à criação de animais de pecuária e trabalhos de bricolagem. Para isso, foram também reforçados investimentos para os canais de comércio online que resultaram no lançamento da loja online da marca.





A Agriloja tem mais de 20 anos de experiência e desenvolve o seu negócio com mais de 500 fornecedores nacionais e internacionais, adaptando-se ao mercado e às exigências do consumidor.





Esta insígnia é gerida pela empresa Agridistribuição, S.A. que gere diferentes negócios e está integrada no universo empresarial do Grupo Agris.