Founder Institute, sediado em Silicon Valley, regressa a Lisboa.

O maior programa de aceleração de Mundo de startups early-stage lança o novo semestre em Outubro para empreendedores que necessitem de mentoria, formação e financiamento. O programa oferece vários benefícios de parceiros locais e mundiais, para além da a inclusão em uma das maiores redes de network a nível mundial.

Sandro Batista, diretor do FI em Portugal, afirma que o ecossistema português tem potencial para ser um dos mais igualitários da Europa e por isso "capaz de responder ao desafio de graduar no próximo programa de aceleração um número idêntico de mulheres e homens.", "A missão do Founder Institute é capacitar pessoas talentosas e motivadas para construir empresas que criem impacto global. Isso inclui pessoas talentosas e motivadas de todas as origens e, como tal, estamos comprometidos em diminuir a diferença de gênero nas startups de alta tecnologia." Não se trata de fornecer tratamento especial - a maioria dos candidatos ao Founder Institute não é aceite, e esse sempre será o caso, porque adotamos uma avaliação quantitativa de admissões preditivas no nosso processo de inscrição. Este teste foi projetado especificamente e é constantemente calibrado para identificar traços de personalidade empresarial e remover todas as formas de bias subjetivo"

O Founder Institute (www.fi.co), o principal programa de lançamento de early-stage startups do mundo, anunciou que se encontram abertas as candidaturas para o semestre de 2019 em Lisboa. Desde o lançamento em Lisboa, em 2012, o programa criou 29 empresas promissoras de tecnologia, com vários graduados lançando produtos globais.

O Founder Institute Lisbon lançou algumas das startups em rápido crescimento da região, como o Climber Hotel - https://climberrms.com/, um software-as-a-service de gestão de receita para cadeias de hotéis. Recentemente, a Climber fechou uma rodada de financiamento liderada pela Innovation Nest estando em fase de expansão dos seus serviços por toda a Europa.

Quem estiver interessado em abrir uma empresa pode candidatar-se ao Founder Institute de Lisboa em http://fi.co/apply/Lisbon, e, neste link encontram-se também alguns eventos gratuitos sobre todos os temas ligados ao mundo das startups, onde estão sempre presentes vários mentores que acompanharão os founders durante o programa:

Female Founder Roundtable: How to Get Ahead in Entrepreneurship (10 de setembro, 18:30):

Registo https://fi.co/e/195581

Startup Legal: Advice from Lisbon's Top Startup Lawyers (24 de setembro, 18:30):

Registo https://fi.co/e/204451

Founder Night Out: Network with Lisbon Entrepreneurs (26 de setembro, 18:30 - evento recorrente, mensal):

Registo https://fi.co/e/215479

Founder Hotseat: Pitch Your Startup to Lisbon Startup Experts (8 de Outubro, 18:30):

Registo https://fi.co/e/204461

Para empreendedores ambiciosos, em estágio inicial, à altura do desafio, o programa passo-a-passo e compreensivo de Silicon Valley do Founder Institute, fornece a estrutura, o suporte de mentores e uma rede global de empreendedores imprescindível para começar uma empresa duradoura. O Founder Institute é o único programa do gênero que se concentra em pessoas e não em ideias, aceita empreendedores com trabalho a tempo-inteiro e partilha de uma forma equitativa o valor gerado por todos os participantes. As empresas graduadas do Founder Institute incluem startups em rápido crescimento em 6 continentes, como a Udemy, a Realty Mogul, a Itembase, a Goplaceit, a Appota e muitas outras.

"Lisboa é um mercado chave para o Founder Institute na Europa. Vemos a oportunidade de ajudar a libertar o talento empreendedor em Lisboa de forma a construir empresas duradouras através do nosso programa a tempo parcial." Diz Adeo Ressi, fundador e CEO do Founder Institute.

Além disso, este novo semestre em Lisboa incluirá o mais recente currículo de construção de empresas do Founder Institute, adequado para dar resposta às necessidades de empreendedores avançados (estado MVP), bem como novos empreendedores aspirantes numa fase inicial - um projeto lançado este ano em colaboração com centenas de líderes de startups em todo o mundo. O Capítulo de Lisboa é liderado pelos líderes de startups locais Carlos Correia (sócio fundador da Borntorealise, consultor e docente universitário) e Sandro Batista (sócio fundador de empresas tecnológicas entre as quais Focus BC, Mapify.ai, EngSolvers).

Mentores que já marcaram presença em semestres anteriores e continuam interessados em ajudar os participantes do Founder Institute Lisboa incluem:

Tim Vieira (Shark Tank, CEO na Brave Generation)

Maria A. Dahrieh (Founder & CEO na WhaleShark)

Nancy Brito (Partner e Investor na Semeia Ventures)

António Ferreira (Managing Director, Iberia and Latin America na Claranet)

Pedro Santos Vieira (500 Startups)

E muito mais (https://fi.co/mentors).

Qualquer pessoa interessada pode candidatar-se ao Founder Institute de Lisboa em http://fi.co/apply/Lisbon.



Existem também algumas bolsas como a Female Founder Fellowship que é oferecida à melhor candidata geral do sexo feminino - https://fi.co/join/fff.

O Founder Institute é o único programa do gênero que se concentra em pessoas e não em ideias, aceita empreendedores com trabalho a tempo-inteiro e partilha de uma forma equitativa o valor gerado por todos os participantes. Líderes de várias das startups que mais crescem no mundo frequentaram o nosso programa para fazer a transição de funcionário para empresário, testar as suas ideias de startups, formar uma equipe, obter seus primeiros clientes, levantar fundos e muito mais. Com sede em Silicon Valley e com capítulos em mais 180 cidades e 60 países, a missão do Founder Institute é "Globalizar Silicon Valley" e capacitar empreendedores talentosos e motivados para construir empresas que criarão um milhão de novos empregos.

O Founder Institute foi fundado em 2009 por Adeo Ressi e Jonathan Greechan. É operado de Palo Alto, Califórnia.