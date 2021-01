iServices inaugura primeira loja de 2021 no Alegro Sintra

A marca que é líder de mercado em reparação de smartphones e tablets começa 2021 com a abertura da sua 26ª loja.





A marca que é líder de mercado em reparação de smartphones e tablets começa 2021 com a abertura da sua 26ª loja, dando continuidade ao ambicioso plano de expansão da iServices, em Portugal. A empresa inaugurou no dia 4 de janeiro uma nova loja no Alegro Sintra para desta forma servir ainda melhor a população do concelho de Sintra.

Esta é uma das nove lojas iServices existentes no distrito de Lisboa, e que disponibiliza à população de todo o distrito um espaço luminoso e funcional, com uma imagem moderna e dotada de todo o conforto e segurança, com as medidas adequadas às necessidades implicadas pela pandemia do Covid-19. Nesse sentido, a nova loja privilegia a simplicidade e a eficiência, garantindo uma experiência de compra confortável. O novo espaço da insígnia iServices não foge ao padrão da marca e disponibiliza uma ampla e diversificada oferta de serviços de reparação e produtos de marca própria que fazem parte do quotidiano de todos os portugueses, sejam cabos, capas, películas e outros acessórios diversos. Para além do core business na área de reparação de equipamentos, a empresa tem aumentado as vendas de equipamentos recondicionados nas suas lojas físicas e na loja online, com base nos preços competitivos e numa oferta cada vez mais diversificada.