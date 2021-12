Empresa gazela salta de 15 para 34 lojas nas mãos da Sonae

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há exatamente dois anos, em dezembro de 2019, a Worten, cadeia de retalho eletrónico do grupo Sonae, recebia luz verde da Autoridade da Concorrência para a compra da iservices, que nesse ano tinha sido distinguida como "empresa gazela", conceito que corresponde a empresas jovens que, num curto espaço de tempo, apresentam um crescimento acelerado no emprego e no volume de negócios.

Nas mãos da Worten, a iservices "meteu o turbo", tendo desde então mais do que duplicado a sua rede de lojas, de 15 para 34.

Apresentando-se como "líder nacional na reparação multimarca de smartphones e tablets", abriu esta segunda-feira, 6 de dezembro, no centro comercial Parque Nascente, em Rio Tinto, Gondomar, a sua 34.ª loja no país

"A abertura da nossa sexta loja no distrito do Porto confirma o nosso compromisso de proximidade para com todos os clientes. Queremos estar cada vez mais perto de todos os consumidores, disponibilizando o nosso serviço ‘premium’ de reparação multimarca, agora também, num centro comercial de grande importância na cidade de Rio Tinto", afirma Bruno Borges, CEO da iservices, em comunicado.

De resto, a empresa refere que o seu novo espaço não foge ao padrão da marca, enfatizando que, "para além do ‘core business’ na área de reparação de equipamentos multimarca", a empresa "tem aumentado as vendas de equipamentos recondicionados, com base nos preços competitivos e numa oferta cada vez mais diversificada".