Fundo compra por 100 milhões empresa de acessórios para telefones com 21 lojas em Portugal

O fundo ProACapital adquiriu uma participação maioritária na La Casa de Las Carcasas, uma empresa espanhola focada na venda de acessórios para smartphones, como capas ou cabos. De acordo com o jornal El Economista, esta operação estará avaliada em mais de 100 milhões de euros.Conforme apontam fontes com conhecimento do tema ao jornal espanhol, esta operação terá como principal objetivo o desenvolvimento da presença internacional da rede de lojas, que já conta com mais de 200 estabelecimentos em Espanha, Portugal e Itália. A empresa tem 21 lojas no mercado português, em Lisboa, Porto, Braga, Faro, Guimarães ou na Póvoa do Varzim.Após a expansão internacional, que arrancou em 2019, com a abertura da primeira loja em Portugal, no Porto, a empresa terá requisitado os serviços de assessoria da Arcano Partners, com o objetivo de encontrar um novo sócio para financiar o crescimento internacional. Outros países europeus e a América Latina estarão entre os objetivos desta expansão.E, terá sido neste contexto de expansão, que a empresa encontrou o fundo ProACapital, avança o El Economista.Apesar da pandemia e dos confinamentos, a empresa continuou a abrir lojas e a firmar alianças com empresas como a marca de smartphones Xiaomi ou a marca de acessórios Mr. Wonderful.A La Casa de Las Carcasas foi fundada em 2013, em Espanha, por Ismael Villalobos. O fundador da empresa continuará a deter uma participação minoritária na companhia.