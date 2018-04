Eficiência energética: Governo quer financiar obras em 12 mi habitações privadas

O “Casa Eficiente” deverá financiar obras em duas a três mil habitações por ano, estima o Executivo. O programa foi anunciado esta sexta-feira e os bancos estão já a ultimar as condições de financiamento, que serão mais apelativas e reduzidas do que as do normal crédito ao consumo.

O Governo espera que cerca de 12 mil habitações venham a beneficiar de obras de beneficiação para melhorar a sua eficiência energética e hídrica no âmbito do programa "Casa Eficiente", que propõe o financiamento destas obras a custos mais baixos do que os praticados no mercado para o tradicional crédito ao consumo. Segundo Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, a expectativa é que, em média, as obras fiquem nos 12 a 13 mil euros por habitação.

Pedro Marques, juntamente com João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, e Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação, estiveram presentes esta manhã na apresentação do Casa Eficiente 2020, que decorreu na Ordem dos Engenheiros, em Lisboa.