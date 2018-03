Eléctricos podem tornar-se mais baratos que carros a gasolina ou diesel em sete anos

Os carros eléctricos podem vir a ser mais baratos do que os carros a gasolina ou a diesel até 2025, afirma um relatório da Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Daqui a sete anos, os carros eléctricos podem vir a ser mais baratos do que os carros convencionais, alimentados por combustíveis à base de petróleo, caso o custo das baterias de iões de lítio continue em queda, de acordo com um relatório da Bloomberg New Energy Finance (BNEF).





Em 2024, alguns modelos eléctricos já vão custar o mesmo do que carros a gasolina ou a diesel. No entanto, no ano seguinte, deverão ficar ainda mais baratos. Para que isso aconteça, os preços das baterias têm de continuar a cair, mesmo que a procura pelos metais que são introduzidos nas unidades continuem a subir, salienta o relatório.





Os apelos à adopção de veículos eléctricos tem-se intensificado à medida que os países e empresas tentam baixar os níveis de poluição.



De acordo com o BNEF, a esperada subida da produção das baterias de iões de lítio pode ajudar a baixar o preço para 70 dólares Kwh até 2030. Em 2017, a média situava-se nos 208 dólares Kwh, representando dois quintos do total do custo de um veículo eléctrico.

"As vendas de veículos eléctricos vão continuar a subir nos próximos anos, mas os preços das baterias ainda têm de descer mais para que a adopção real pelo mercado seja possível", afirmou Colin McKerracher, analista de transportes da BNEF.