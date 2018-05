Crescimento dos carros eléctricos vai reduzir consumo de sete milhões de barris de petróleo por dia

Bloomberg

A procura cada vez mais vincada por carros eléctricos pode vir a reduzir a necessidade de utilização de petróleo. Segundo o estudo da Bloomberg New Energy Finance (BNEF), até 2040 os veículos eléctricos podem representar uma redução no consumo de até 7,3 milhões de barris de petróleo por dia.



As vendas de carros eléctricos vão ser superiores a 1,6 milhões já este ano e a tendência é que as vendas continuem a subir. Isto porque os preços das baterias caíram cerca de 79% desde 2010. Os governos continuam a apoiar a compra de carros eléctricos através da concessão de subsídios ou de outras ajudas.

Estima-se que até 2015 a China seja responsável por cerca de metade do total do mercado de carros eléctricos, de acordo com a Bloomberg New Energy Finance. No ano passado cerca de 21% de todas as vendas de veículos eléctricos foram registadas e, apenas seis cidades da China, o país mais populoso do mundo.



Outra das razões para o crescimento dos veículos eléctricos passa pela proliferação de novos modelos de carros e linhas de montagem. O estudo estima que o número de modelos suba de 155 em 2017 para 289 até 2022.



Apesar da indústria dos carros eléctricos mostrar sinais de crescimento, o sector ainda só representa menos de 2% do mercado automóvel em todo o mundo, o que se explica com a escassez de postos de carregamento de carros eléctricos na maioria dos paises.



Em função da procura cada vez maior por carros eléctricos, os componentes das baterias de iões de lítio têm vindo a aumentar de valor. Os preços do cobalto, integrante das baterias dos veículos eléctricos, já tripliclaram nos últimos dois anos.



Apesar disso, o estudo aponta para que as vendas continuem a acelerar, chegando a 11 milhões de unidades até 2025 e 30 milhões de carros até 2030. A pesquisa estima ainda que, até 2040, as vendas de veículos eléctricos atinjam as 60 milhões de unidades, o que representa cerca de 55% do mercado global de veículos ligeiros. O estudo mostra também que cerca de 559 milhões de carros eléctricos estejam a circular na estradas mundiais em 2040.



Segundo o estudo, à medida que os veículos eléctricos ganham terreno no mercado automóvel, o preço dos carros eléctricos devem igualar os custos com os veículos movidos a gasolina e a diesel por volta de 2024.