Nissan vai abandonar mercado de carros a diesel na Europa

A Nissan vai retirar-se de forma gradual do mercado de carros a diesel na Europa, indicaram, no domingo, fontes próximas da fabricante automóvel japonesa.

A decisão da Nissan surge após a aprovação de regras ambientais mais rígidas na Europa e a empresa pretende focar os seus recursos no desenvolvimento de veículos eléctricos, acrescentaram as fontes.

A Nissan possui uma vasta gama de modelos a diesel na Europa, incluindo SUV (sports utility vehicles).

A fabricante nipónica pretende que os veículos eléctricos representem metade das vendas de automóveis novos na Europa em 2025.

Entre os fabricantes automóveis japoneses, a Toyota já indicou que não planeia lançar novos modelos de veículos a diesel, com excepção de camiões, enquanto a Subaru também decidiu retirar-se do mercado de diesel na Europa e na Austrália já no exercício fiscal de 2020.

A Nissan está a reforçar as suas alianças com a Renault e Mitsubishi nas áreas de design e desenvolvimento de veículos. Os seus parceiros também deverão começar a reduzir a produção de veículos a gasóleo.