Governo estuda novos incentivos à devolução de garrafas de plástico

O projeto-piloto de depósito de garrafas de plástico em grandes superfícies vai ser prolongado até junho. Governo trabalha agora no desenho da segunda fase do sistema de incentivo, bem como na arquitetura legal do futuro sistema de depósito.

Governo estuda novos incentivos à devolução de garrafas de plástico









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.