Governo prevê mais 161 milhões em receitas para Fundo Ambiental. Apoio a projetos triplica

O Governo reviu em alta as estimativas de receitas do Fundo Ambiental deste ano, prevendo que sejam superiores às inicialmente previstas. A estimativa do Executivo aponta para que sejam conseguidos mais 161 milhões de euros em receitas, o que permitirá triplicar os apoios a projetos de combate às alterações climáticas.A revisão em alta das receitas do Fundo Ambiental consta de um despacho do Ministério do Ambiente e da Ação Climática publicado esta terça-feira em Diário da República

Depois de, em fevereiro, ter anunciado que em 2021 o Fundo Ambiental contaria com o maior orçamento de sempre, com receitas estimadas de 571 milhões de euros, o Governo revê agora esse montante para 732 milhões de euros. Ao todo, o orçamento anual do Fundo Ambiental irá engordar cerca de 161 milhões de euros.Isso significa que o Fundo Ambiental, que tem como finalidade apoiar projetos de desenvolvimento sustentável e de combate às alterações climáticas, terá mais dinheiro para financiar novas iniciativas de cariz ambiental.No despacho publicado esta terça-feira, o Governo retifica os montantes previstos para p