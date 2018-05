"Não há uma receita miraculosa para as secas extremas"

A sua opinião

HÁ SIM ! É URGENTE A BARRAGEM DO VALE DO CÔA Há 51 minutos 1 - O dinheiro gasto pelo Estado ( por todos nós ) com as gravuras de Foz Côa revelou-se um verdadeiro ELEFANTE BRANCO, visto que, após uma guerra tão grande levada a cabo pelos ambientalistas para salvar as PINTURAS RUPESTRES, tudo aquilo está às moscas ou quase.

Entretanto, a recente



HÁ SIM ! É URGENTE A BARRAGEM DO VALE DO CÔA Há 51 minutos 2 - seca extrema, com todas as suas dramáticas consequências para as populações, veio levantar, de novo, a questão pertinente e urgente da construção da BARRGEM DO VALE DO CÔA.

Se bem virmos, a construção desta Barragem não será feita contra as PINTURAS RUPESTRES, uma vez que todas as



HÁ SIM ! É URGENTE A BARRAGEM DO VALE DO CÔA Há 52 minutos 3 - pinturas encontradas já estão devidamente salvaguardadas, em suporte digital, podendo ser vistas, por todos os que as quiserem admirar, sendo que, construída a Barragem, as referidas pinturas ficarão submersas e não se degradarão.

Por outro lado, as PINTURAS RUPESTRES não se podem sobrepor



HÁ SIM ! É URGENTE A BARRAGEM DO VALE DO CÔA Há 52 minutos 4 - aos interesses das populações, a fim de que - similarmente à bênção que é a BARRAGEM DO ALQUEVA, no Sul, - seja construída, no profundo e enorme VALE DO CÔA, aquilo que se poderá chamar a ALQUEVA DO NORTE.

O fundamentalismo dos senhores ambientalistas terá de descer à terra e compreender