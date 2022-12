Nova plataforma digital promete reduzir emissões no setor da saúde

Em janeiro de 2023 vai nascer a primeira plataforma digital, de capital português, com o objetivo de facilitar a compra e venda de produtos médicos e hospitalares de forma mais sustentável, tanto em termos económicos como ambientais. A iniciativa partiu do Grupo Oxray, com 13 anos de atividade e presença em Portugal, com unidades de negócio tão variadas como distribuição alimentar e farmacêutica; fornecimento de bens e equipamentos;

...